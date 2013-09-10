شئون البيئة بالبحر الأحمر يغرم مالك قرية سياحة ربع مليون دولار

أصدر جهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية، تقريره الأخير بشأن تقييم الأضرار البيئية لأعمال مخالفة ردم بالبحر داخل محمية الجزر الشمالية، بقرية بانوراما بانجلوز فى الغردقة، بمنطقة شمال الأحياء.

> وجاء التقرير بناء على الإجراءات القانونية التى تمت بمعرفة الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، ضد قرية "بانوراما بانجلوز" والواقعة بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، وذلك لقيام القرية بأعمال ردم حديثة داخل البحر، وبناء عليه تم تشكيل لجنة فنية من محميات البحر الأحمر والإدارة العامة لشئون البيئة وفرع جهاز شئون البيئة، لتقدير مساحات الردم التى تمت بالبحر وتقييم الأضرار البيئية التى لحقت بالبيئة البحرية وتصوير مخالفة الردم.

> وتشكلت اللجنة من المهندس أحمد محمد على المدنى محميات البحر الأحمر، والباحث البيئى أحمد غلاب عبيد يوسف، محميات البحر الأحمر، ومحمود خليل متولى خليل عضو من الإدارة العامة لشئون البيئة، حازم على محمود فرع جهاز شئون البيئة.

> وأكدت نتائج المعاينة وجود أعمال ردم حديث داخل البحر بفندق "بانوراما بانجلوز" بالأحياء، لافتة إلى أن منطقة الردم داخل نطاق محمية الجزر الشمالية المعلنة كمحمية طبيعية طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1618 لسنة 2006.

> وبحسب التقرير فقد اعتاد مالك القرية على تكرار مخالفة أعمال الردم بالبحر حيث قام بأعمال ردم بمساحة 200 متر داخل البحر وأعمال تدبيش بتاريخ 18، 12 فبراير 2013، وأعمال ردم داخل البحر بمساحة 1950مترا مربعا بتاريخ 2 يونيه 2013، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل هذه المخالفات.

> وذكر التقرير، أنه سبق وأن صدر قرار من محافظ البحر الأحمر بإيقاف الأعمال المخالفة بقرية "بانوراما بانجلوز" بعد قيام مالكها بأعمال ردم داخل البحر بتاريخ 2 يونيه 2013، إلا أن مالك القرية قام بالردم مرة أخرى داخل البحر بتاريخ 28 أغسطس 2013، وهو ما يستلزم معه تنفيذ إيقاف الأعمال وإزالة مسطحات الردم المخالفة التى تمت بالبحر على نفقة المتسبب.

> وتبين من التقرير أن أعمال الردم أدت إلى تعكير مساحة 6000 متر من مياه البحر بمنطقة المد والجزر وتغيير طبيعة الشاطئ، حيث تنتقل هذه الرسوبيات نتيجة تعكير المياه بفعل التيارات البحرية إلى مناطق الشعاب المرجانية وتعمل على تدميرها، بالإضافة إلى أن شاطئ البحر لا يصلح للاستخدام السياحى.

يشار إلى أنه تمت المعاينة باستخدام أجهزة "Differential Gps Trimble"، وباستخدام صور أقمار صناعية للقمر الصناعى "Digital Globe" دقة 0.60 م، وصورة قمر صناعى "Ikonos" لسنة 2000 دقة 1 م.

> وكانت إجمالى مساحة الردم الحديثة التى تمت بالقرية 2586مترا مربعا، وإجمالى مساحة المناطق البحرية التى تضررت نتيجة أعمال الردم بمنطقة المد والجزر 6000متر.

> وأوضح جهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية أن حساب القيمة المادية للأضرار البيئية = إجمالى مساحة الردم والمناطق البحرية التى تضررت نتيجة الردم×30 دولارا أمريكيا قيمة المتر المربع بمنطقة المد والجزر داخل نطاق المحميات الطبيعية، وأن إجمالى مساحة الردم والمناطق البحرية = 2586 مترا مساحة الردم+6000متر بمنطقة المد والجزر تضررت نتيجة العكارة الشديدة =8586مترا مربعا ×30دولارا = 257580 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وبذلك يكون إجمالى القيمة المادية للأضرار البيئية التى لحقت بالبيئة البحرية نتيجة أعمال الردم الحديثة بقرية بانوراما بانجلوز بتاريخ 28 أغسطس 2013= (805572$ أمريكى فقط مائتان سبعة وخمسين ألفا وخمسمائة وثمانين دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالجنيه المصرى.

وقد تم حساب القيمة المادية للأضرار بناء على قرار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة رقم 852 لسنة 2010. . وكان رأى اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك القرية لمخالفته للمواد 19، 73، 74 من قانون البيئة المعدل رقم 9لسنة 2009. وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983.مع مراعاة قيام مالك المشروع بتكرار ارتكاب المخالفات البيئية، وإلزام المالك بدفع قيمة التعويضات البيئية التى قدرتها اللجنة بمبلغ (257580$ أمريكى فقط مائتين سبعة وخمسين ألفا وخمسمائة وثمانين دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالجنيه المصرى.