بالصور.. مركز "حماية" يرصد مشكلات تكدس السيارات بالطرق الحيوية بمدينة قنا

رصد مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، العديد من المشكلات الخاصة بتكدس السيارات بالطرق الحيوية بالمدينة، وذلك عقب بلاغات متعددة من الأهالى من أهالى فرشوط، مما تسبب فى عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى العام.

ومن جانبه، أكد بركات الضمرانى، منسق المركز بقنا، أن فريق من المركز توجه إلى شارع بورسعيد ورصد وجود العديد من المواقف بطول الشارع الممتد من مركز شرطة المدينة إلى ما قبل مستشفى فرشوط المركزى بطول حوالى كيلومتر.

وأكد الضمرانى أن شارع بورسعيد يعتبر الشارع الرئيسى للمدينة وهو شريان المدينة الوحيد كما رصد المركز وجود العديد من التعديات من الباعة الجائلين على جانبى الطريق بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من "التوك توك" مما يجعل حركة السير للمشاة بالشارع شبه مستحيلة.

وطالب الضمرانى بضرورة سرعة إزالة تلك التعديات وعوده السيارات المتواجدة بالشارع الرئيسى إلى الموقف الرئيسى للمدينة، والذى أنفقت عليه مبالغ طائلة لأن بقاء الوضع على ما هو عليه أصبح يشكل خطرًا على المواطنين خاصة أن الإشغالات الموجودة حاليا تعيق مرور سيارات الإسعاف فضلا عن إعاقة سير المشاة خاصة وأننا مقبلون على عام دراسى جديد.