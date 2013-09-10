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أفكار جديدة من "ساندويشات" المدرسة الشهيّة والمغذّية

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أفكار جديدة من "ساندويشات" المدرسة الشهيّة والمغذّية أفكار جديدة من "ساندويشات" المدرسة الشهيّة والمغذّية

ماذا يحب إبني أن يتناول في المدرسة؟ وما هي الاطعمة المفيدة والصحية له؟
هذان السؤالان يعنيان الكثير بالنسبة إليكِ؟
 تريدين أن تحضّري لابنكِ طعاماً تضمنين أن يتناوله في المدرسة ،ولا يرميه أو يعود به إلى البيت. كما أنكِ ترغبين أن يتناول وجبة مفيدة له، تساعده على تغذية جسمه، وتجنّبه الأمراض المرتبطة ببعض الأطعمة، خاصة وأن كل طعام لذيذ قد يحبه إبنكِ قد لا  يكون صالحاً لتناوله في المدرسة.
الشيف عايدة الطقشي غصين تقدّم إليكِ أفكاراً منوّعة وسهلة التحضير من "سندويشات" المدرسة  مع نكهات مغذّية  بقليل من الصلصات المختلفة  لكي يستمتع بها الولد ويتناولها كلها .
 

 

 

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