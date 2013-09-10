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منظمة حزب العمال الكردستانى ترسل 3 آلاف مقاتل إلى سوريا

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منظمة حزب العمال الكردستانى ترسل 3 آلاف مقاتل إلى سوريا منظمة حزب العمال الكردستانى ترسل 3 آلاف مقاتل إلى سوريا

أكد السياسى الكردى السورى صلاح بدر أن منظمة حزب العمال الكردستانى أرسلت ثلاثة آلاف مقاتل إلى شمال سوريا، يحمل 1500 منهم الجنسية السورية، والباقى أتراك وعراقيون وإيرانيون.

ونقلت صحيفة "ميللى جازته" التركية، اليوم الثلاثاء، عن بدر قوله، إن الحركة الكردية فى سوريا كانت فعالة فى الماضى واعترف نظام بشار الأسد بأنها معارضة قوية وذلك فى أحداث قامشلى عام 2004.

وذكر بدر خلال استعراضه للتطورات فى سوريا بمعهد البحوث والإنماء بمدينة أربيل فى شمالى العراق، أن قوة المعارضة الكردية بسوريا فتحت الطريق لمساوامات بين الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى، ومع تأثير موجة الربيع العربى عام 2011 يلعب شباب الأكراد دورا فعالا، حيث وقفوا ضد نظام الأسد ودفعوه بسبب موقفه الضعيف لأن يوقع اتفاقية سرية مع أكراد سوريا.

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