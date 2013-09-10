الرئيس اللبنانى ينوه بالعرض الروسى لتسوية الوضع فى سوريا

نوه الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان بالعرض الروسى لتسوية الوضع فى سوريا، مجددا التأكيد على الثوابت اللبنانية بإيجاد حل سلمى للنزاع السورى.

وأشار الرئيس سليمان، خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفد رابطة متخرجى كلية الإعلام والتوثيق فى الجامعة اللبنانية، إلى أنه لمس أجواء دولية إيجابية لتحييد لبنان فى حال تعرضت المنطقة لتطورات.

وأبدى الرئيس اللبنانى ثقته بتشكيل حكومة جامعة لمواكبة الظروف الداخلية والخارجية، مجددا دعوته إلى الالتزام بـ"إعلان بعبدا"، مشدداً على أهمية وحدة الصف والعناية بالوضع الداخلى لتمرير هذه المرحلة.