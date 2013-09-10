ناشطون سوريون: مقتل 57 جنديا من القوات الحكومية فى ريف دمشق وحلب

قال ناشطون فى المعارضة السورية، إن 40 عسكريا من القوات الحكومية قتلوا اليوم الثلاثاء ببلدة دير سلمان فى ريف دمشق إثر اشتباكات مع الجيش السورى الحر.

ونقلت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية عن الناشطين قولهم، إن سبعة عشر جنديا من القوات الحكومية قتلوا خلال هجوم بقذائف "ار بى جى"، فى بلدة العزيزة بحلب.

وبث ناشطون صورا لما قالوا إنه هجوم بالمدافع الرشاشة على مواقع عسكرية حكومية فى البلدة الواقعة فى ريف حلب.. ولم يتسن التأكد من صدقية الخبر من مصادر مستقلة.

كان ناشطون سوريون قد أفادوا فى وقت سابق اليوم بأن الطيران الحربى شن 3 غارات جوية على أطراف مدينة الرحيبة بريف دمشق.