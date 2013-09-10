ما هو الكريم المرطِّب الملائم لنوعيَّة بشرتي؟

عند اختياركِ مرطِّباً للبشرة، أتراعين بعض الأمور أم تكتفين باختيار المرطِّب الأكثر شهرة أو الأقل سعراً؟

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"سيِّدتي نت" يقدِّم لك بعض الإرشادات الهامَّة التي ينبغي عليكِ مراعاتها عند انتقاء مرطِّب البشرة الخاص بك، وهذه الإرشادات تتمثَّل في ما يلي:

1. عامل الوقاية من الشَّمس

يفضَّل أن تحتوي كريمات ترطيب البشرة على عامل وقاية من أشعَّة الشَّمس بنسبة حماية 15% على الأقل. كما يوصي أطباء الأمراض الجلديَّة بأن تقوم كل سيِّدة باختيار كريم مرطِّب لبشرة الوجه غير دهنيّ، وخالٍ من العطور، وذي نسبة حماية من الشَّمس بمعدَّل 30 %.

2. مضادات الأكسدة

تعمل مضادات الأكسدة على تنظيم عمل جهاز المناعة في الجسم، فتحافظ على نضارة البشرة وتجعلها صحيَّة المظهر؛ لذا من الأفضل أن تقومي باختيار كريمات ترطيب البشرة التي تحتوي في مكوِّناتها على مضادات الأكسدة، كالشَّاي الأخضر والبابونج والرمان؛ وذلك للحصول على بشرة صحيَّة ومشدودة.

3. المرطِّبات الكثيفة للبشرة الجافَّة

إذا كانت بشرتك جافَّة، فإنَّ الخبراء ينصحون بالحصول على مستحضرات التَّرطيب الأكثر كثافة، والتي تحتوي في مكوِّناتها على الـ"hyaluronic acid" و"dimethicone" ، اللذين يحفظان الترطيب داخل البشرة.

ويلعب "الجلسرين-glycerin "، و"البروبيلين غليكول-propylene glycol "، و"البروتين- proteins "، و"اليوريا-urea " دوراً هاماً في مساعدة الجلد على امتصاص الماء. كما يقوم "اللانولين-lanolin " و"الزُّيوت المعدنيَّة-mineral oil" و"الجلي البترولي-petrolatum " بحبس الرطوبة داخل البشرة.

لذا، فإنَّ قراءة مكوِّنات الكريم والتأكُّد من وجود هذه العناصر فيه هي من الأمور الأساسيَّة التي يجب عليكِ مراعاتها عند شراء مرطِّب البشرة الخاص بك.

4. المواد الفعَّالة في كريمات البشرة الدهنية

أمَّا إذا كانت بشرتكِ دهنية، فإنَّ المادة التي يجب عليك التأكُّد من وجودها في كريم البشرة هي مادة "alpha-hydroxy acids"؛ وذلك لمقاومة علامات تقدُّم سنّ البشرة. وإذا كانت بشرتك معرَّضة لحبوب الشَّباب، فأنتِ بحاجة إلى الحصول على الكريمات التي لا تسدّ مسام البشرة، والتي تحمل عادة عبارة "comedogenic non".

5. الكريمات الخالية من العطور للبشرة الحسَّاسة

وللبشرة الحسَّاسة ينصح باستخدام مرطِّب خالٍ من العطور، حتى لا يسبب تحسس البشرة. ويطلق على هذه المرطبات عادة اسم "hypoallergenic". وكلَّما قلَّت المركَّبات والعناصر التي يحتويها المرطِّب، قلَّت التَّفاعلات المحتملة في بشرتك الحسَّاسة.

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