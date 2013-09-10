بالصور: تقنيّة جديدة للرسم وتزيين الأظافر بقلم الأي لاينر!

كما في كلّ مرة، يقدّم لك "سيدتي نت" في خطوات سيدتي لليوم تقنيات وخطوات جديدة لتزيين أظافرك على الموضة بطرق وخطط سهلة وبسيطة. اليوم، إليك آخر ما توصّل إليه عالم الرسم على الأظافر، من خلال استخدام الأي لاينر الأسود أو الملوّن، لتحصلي على الرسم الذي ترغبين فيه.
بسكال الجاموس من "سيدتي نت" هي من قامت بهذه الرسومات على أظافرها، فتعلّمي خطتها لليوم:
تابعي فيما يلي: 6 خطوات لتطبيق الأي لاينر البسيط والراقي
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