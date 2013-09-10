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القبض علي شخصين مطلوب ضبطهما في أحداث مركز الغنايم بأسيوط

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القبض علي شخصين مطلوب ضبطهما في أحداث مركز الغنايم بأسيوط القبض علي شخصين مطلوب ضبطهما في أحداث مركز الغنايم بأسيوط

تمكنت قوات أمن اسيوط بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى من القبض على نجل شقيق مفتى الجماعة الاسلامية وسائق من المتهمين باقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقة اسلحة نارية وتهريب مساجين ، عقب احداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة .

حيث تم ضبط كل من  ”طاهر همام احمد محمدين” 24 سنة سائق ومقيم الغنايم بحري ، والمدعو بسام فراج حماد 29 سنة موظف بمحكمة الغنايم ومقيم الغنايم نجل شقيق الدكتور ” عبدالإخر حماد” مفتى الجماعة الإسلامية والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في واقعة المحضر رقم 16 أحوال مركز صدفا بالتعدي على مركز شرطة الغنايم.

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