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"هدى الصدة" تفوز بمنصب المقرر للجنة الحريات بـ"الخمسين"

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"هدى الصدة" تفوز بمنصب المقرر للجنة الحريات بـ"الخمسين" "هدى الصدة" تفوز بمنصب المقرر للجنة الحريات بـ"الخمسين"

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى الثلاثاء 10-09-2013 13:41

لجنة الخمسين

فازت الدكتورة هدي الصده بمنصب المقرر للجنة الحريات والحقوق السياسية بـ"لجنة الخمسين"، وممثل شباب ائتلاف الثورة عمرو صلاح بمنصب المقرر المساعد، وتولى ممثل الاتحاد القومي لعمال ، أحمد خيري منصب مسؤول التواصل.

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