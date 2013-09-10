كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى الثلاثاء 10-09-2013 13:41
فازت الدكتورة هدي الصده بمنصب المقرر للجنة الحريات والحقوق السياسية بـ"لجنة الخمسين"، وممثل شباب ائتلاف الثورة عمرو صلاح بمنصب المقرر المساعد، وتولى ممثل الاتحاد القومي لعمال مصر، أحمد خيري منصب مسؤول التواصل.
أخبار متعلقة :
"هدى الصدة" تفوز بمنصب المقرر للجنة الحريات بـ"الخمسين"
"عاشور" مقررًا للجنة الحوار والتواصل المجتمعي بـ"الخمسين"
"الشوبكي" رئيسًا للجنة نظام الحكم بـ"الخمسين".. ومحمد عبدالسلام لـ"المقومات الأساسية"
اللجان النوعية لـ"الخمسين" تبدأ اجتماعاتها لاختيار المقررين ومساعديهم
ممثل "تمرد" في "الخمسين": الداخلية لم تتواصل معنا بعد الاعتداء على "بدر"
التعليقاتسياسة التعليقات
لا يوجد تعليقات
اضف تعليق
تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع