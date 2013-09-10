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نشطاء في البحيرة يطلقون حملة "مرشح الثورة" لدعم "صباحي" رئيسا لمصر

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نشطاء في البحيرة يطلقون حملة "مرشح الثورة" لدعم "صباحي" رئيسا لمصر نشطاء في البحيرة يطلقون حملة "مرشح الثورة" لدعم "صباحي" رئيسا لمصر
الحملة ترى أن "صباحي" يمتلك رصيدا شعبيا ومشروعا اقتصاديا واجتماعيا يؤهلانه للفوز برئاسة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى: منذ 51 دقيقة

دشن عدد من النشطاء السياسيين بمحافظة البحيرة، حملة "مرشح الثورة"، لدعم ومساندة حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، مرشحًا لرئاسة الجمهورية في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدين أنه الأنسب لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة، باعتباره مرشح الثورة والحاصل على المركز الثالث في انتخابات الرئاسة الماضية، ولديه رصيد شعبي يؤهله للفوز بالانتخابات المقبلة وقيادة البلاد إلى بر الأمان، بحسب قولهم.

وأكدت حملة "مرشح الثورة" بالبحيرة، أنها حملة شعبية تضغط وتناضل من أجل رئيس مدني، يحقق حلم الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن حمدين صباحي يمتلك مشروعًا اقتصاديًا واجتماعيًا جيدًا، وله من التاريخ النضالي ما يؤكد ثقة المصريين فيه، كما أنه يعد أحد أهم المناضلين ضد فساد واستبداد دولتي "مبارك والإخوان".

وأشارت الحملة إلى أن اختيار "صباحي" ليس "شيكًا على بياض"، بل إنه يرتبط بجملة شروط لابد أن يعلن موافقته عليها في لحظة فارقة من تاريخ مصر، أهمها تحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية، والقصاص لدماء الشهداء والانحياز التام للغالبية الساحقة من فقراء مصر، والتعهد بصون كرامة المصريين في الداخل والخارج، والحفاظ على استقلال الوطن من كل صور التبعية للخارج.

فيما قال إبراهيم الشيخ، أحد نشطاء الحملة بالبحيرة، في تصريح لـ"الوطن"، إن حمدين صباحي هو مرشح الثورة الذي يحمل حلمها ويدافع عن أهدافها ومبادئها، ويرفع مشروع الدولة الديمقراطية الحديثة التي تنحاز للفقراء وتسترجع حقوق الشهداء وتصون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحملة ستخوض حوارات مع القوى الثورية والوطنية من أجل شرح فكرتها والوصول لاتفاق يحافظ على روح وجوهر ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

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