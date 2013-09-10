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طرد الصحفيين من أول اجتماعات لجنة الحريات بـ"الخمسين"

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طرد الصحفيين من أول اجتماعات لجنة الحريات بـ"الخمسين" طرد الصحفيين من أول اجتماعات لجنة الحريات بـ"الخمسين"

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 49 دقيقة

صورة أرشيفية

قامت لجنة الحقوق والحريات بـ"الخمسين"، برئاسة الدكتورة هدى الصدة، بطرد الصحفيين من الاجتماع الأول للجنة اليوم، على الرغم من أن باقي اللجان النوعية فتحت أبوابها أمام الصحفيين لمتابعة أعمالها.

وكانت الدكتورة هدى الصدة، رئيسة اللجنة، وافقت في البداية على حضور الصحفيين، فيما رفض عمرو صلاح ممثل "شباب الثورة" ومحمد عبلة عضو اللجنة، حضور الصحفيين للاجتماع، بينما طالب مسعد أبو فجر، عضو اللجنة، بحضور الصحفيين.

يذكر أن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعضو لجنة الحقوق والحريات، طالب في الجلسة العامة للجنة الخمسين بعدم حضور الصحفيين اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة.

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