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دراسة: السيدات فوق الـ60 يحتجن لممارسة الرياضة مرة إسبوعيًا

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دراسة: السيدات فوق الـ60 يحتجن لممارسة الرياضة مرة إسبوعيًا دراسة: السيدات فوق الـ60 يحتجن لممارسة الرياضة مرة إسبوعيًا

كتب : ندى سامي منذ 37 دقيقة

كشفت دراسات أجريت مؤخرًا فى جامعة ألاباما، أن السيدات فوق سن الـ 60 تحتاج إلى ممارسة التمارين الرياضية مرة واحد فقط في الأسبوع، وذلك لتحسين قوة تحملهن، والحفاظ على حالتهن الصحية.

وأشارت الدراسات التي أجريت على 63 امرأة، أثناء تأديتهن التمرينات الرياضية والهوائية، لمدة 16 أسبوعا، أن هناك زيادة كبيرة لديهن في قوة العضلات واللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية والمهام الوظيفية للجسم عامة.

وأوضحت الدراسة أن الالتزام، يعد أحد أكبر العوائق التي تمنع النساء كبيرات السن من ممارسة التدريبات الهوائية والتمرينات الرياضية، ويحرمن أنفسهن من الاستفادة من تلك التمرينات.

وأضاف أحد الباحثين الذين أجروا هذه الدراسة أن صغيرات السن بحاجة إلى ممارسة الرياضة من 3 إلى 5 مرات إسبوعيًا على الأقل، لتحسن حالتهن الصحية، والمحافظة عليها عند بلوغ الستين، وحتى لا يقعن في نفس المشكلة التي تعاني منها المسنات، وهي الالتزام بتأدية التمارين الرياضية مرة واحدة في الأسبوع.

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