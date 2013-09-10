John Travolta من الطيران إلى ركوب الجمل؟

معظم الأسر تشتري تذاكر للطائرة عندما يودّون التوجّه في عطلة، لكنّ عائلة الممثل John Travolta تشتري طائرة جديدة.

فالممثل John Travolta اشترى مؤخراً طائرة Bombardier Challenger 601 لكي يسافر فيها في جميع أنحاء العالم مع زوجته وأطفاله.

وكان قد بدأ John Travolta الذي زار دبي يوم أمس الإثنين في تلقي دروس الطيران في عمر الـ 15، وحصل على رخصته بعمر الـ 23.

يقول John Travolta :"أنا أحب التحليق كثيراً لدرجة أنني بنيت منزلي بجانِب مدرج، لذلك يمكنني التحليق بطائرتي من أمام بابي الأمامي".

وكان الممثل الأسترالي قد حلق بنفسه من منزله في فلوريدا إلى دوفيل في فرنسا، ثم توجه في رحلة بسيطة إلى لندن قبل أن يحط في إمارة دبي.

عشق John Travolta للطيران كالفن بالنسبة له، فهو يعشق إحساس الطيران ويرى في الهبوط فناً، ويهوى النظر إلى الطائرات كالنظر إلى المباني والعمارة الهندسية، فالطائرات على حسب قوله "مخلوقات رائعة".

"John Travolta يمتلك خمس طائرات وتتضمن طائرة Boeing 707–138 التي أطلق عليها اسم Jett Clipper Ella على اسم أولاده.

وفي 24 نوفمبر 1992، حلق John Travolta في رحلة بطائرته Gulfstream N728T ، إلا أنه واجه مشكلة في النظام الكهربائي بينما كان يحلق وفقاً لنظام الطيران الآلي في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، فاضطر إلى الهبوط الاضطراري وكان على وشك الاصطدام في الجو مع طائرة USAir Boeing 727 لكنّ خبرته في الطيران ساعدته على تجنّب هذا الحادث.

وبالعودة إلى أيلول 2013، النجم الأسترالي يستكشف حالياً إمارة دبي كسفير كوانتاس للطيران، وكسائح أتى مع عائلته وشقيقته، ومن الأمور التي يودّ النجم زيارتها هي برج خليفة، برج العرب، وركوب الجمل.