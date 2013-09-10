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أين تمارسين الفروسيّة كعاصي الحلاني وماجد المهندس؟

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أين تمارسين الفروسيّة كعاصي الحلاني وماجد المهندس؟ أين تمارسين الفروسيّة كعاصي الحلاني وماجد المهندس؟

تستهوي ركوب الخيل عدداً من النجوم العرب، كفارس الغناء العربي "عاصي الحلاني" الذي يمتلك اسطبلاً لتربية الخيول في قريته "الحلانية" التي تقع في محافظة البقاع اللبنانية، كما كشف الفنان "ماجد المهندس" عن احترافه ركوب الخيل، في أثناء تصويره أغنيته "ليت لي".
وتعدّ الفروسية من أبرز الرياضات العالميّة، بتعبيرها عن الشجاعة والشهامة والثقة بالنفس.وتتلخّص بالتفاعل بين الخيل والإنسان وقدرة الفارس على ترويض الجواد والتحكّم بحركاته.
"سيدتي نت" يطلعك على أبرز الأندية العالميّة التي توفر لك فرصة التدرّب على ركوب الخيل، بالتعاون مع مدرّبين محترفين ينتمون إلى جنسيّات مختلفة:
ـ "نادي أبو ظبي للفروسية": تعتبر رياضة الفروسيّة جزءاً من التراث الثقافيّ لأبوظبي، إذ يشتهر شعب الإمارات بممارسة أبنائه هذه الرياضة في العديد من الاسطبلات التي تضمّ عدداً مهمّاً من الخيول المعدّة للسباقات العالمية.ويقع هذا النادي، الذي تأسّس سنة 1976، في منطقة المشرف، ويضمّ صرحاً فسيحاً لمجموعة كبيرة من الخيول المدرّبة، وأماكن مخصّصة لإقامة الاستعراضات، فضلاً عن مدرسة تقدّم التدريب للمتسابقين من الأعمار المختلفة، بالإضافة إلى بركة سباحة، يصل طولها إلى 70 متراً. ويقدّم النادي جولات على الشاطئ للمتمرّسين صباح كلّ جمعة، لمدّة 3 ساعات، مقابل حوالى 100 دولار أمريكي للشخص. كما أنّ الاشتراك في النادي متاح أمام العائلات والأطفال، حيث بإمكانهم قضاء أمتع أوقاتهم بين نادي كرة المضرب وملعب الغولف وأحواض السباحة.
- نادي Lee Valley Riding Centre في لندن: يقدّم تسهيلات للمشتركين، وينظم دورات مخصّصة للمبتدئين والمحترفين، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصّة.ويفتح أبوابه من الإثنين إلى الجمعة من السابعة والربع صباحاً حتى التاسعة مساءً، ومن الجمعة إلى الأحد من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً. وللإشتراك في هذا النادي، يترتب عليك ارتداء سروال فضفاض لتسهيل عملية التدريب، وحذاء مخصّص لركوب الخيل.ويستقبل النادي الأطفال الذين تجاوزوا الـ5 سنوات، بدون أن يتعدّى وزن المشترك الـ83 كيلوغراماً.
- "نادي عجمان للفروسية": افتتح مدرسة تدريب مخصّصة للسيدات، تُشرف عليها مدرّبات متخصّصات.وقد خصّص هذا النادي دورات تدريب للمبتدئات وللمتمرّسات من سنّ 7 سنوات فما فوق. وتتضمن هذه الدورات قفز الحواجز والمشاركة في "الماراثون" وركوب الخيل. وتتألّف الدورة من 10 حصص تدريب مقابل 900 درهم، فيما ينخفض المبلغ في الدورات التالية ليصل إلى 650 درهماً.

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