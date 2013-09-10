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ماذا حدث في نيويورك هذا الأسبوع؟ شاهدي الان

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ماذا حدث في نيويورك هذا الأسبوع؟ شاهدي الان ماذا حدث في نيويورك هذا الأسبوع؟ شاهدي الان

تابعي كل عروض أزياء في أسبوع الموضة ربيع وصيف 2014 مع الزميلة منال سعادة التي تواكب كل العروض في نيويورك وباريس وميلانو ولندن. سيدتي نت ينقل فعاليات العروض لتتعرفي الى جديد موسم ربيع وصيف 2014 وأجمل ما ابتكره المصممون ودور الازياء العالمية . في هذا التقرير المصور نختصر الايام العروض الأولى من أسبوع الموضة في نيويورك ونوافيك تباعاً بتقارير مماثلة .
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سيدتي

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