الخرطوم تشكل لجنة وزارية لمتابعة انسياب حركة التجارة مع جنوب السودان

ناقشت اللجنة الوزارية السودانية الخاصة بانسياب التجارة بين السودان وجنوبه، تعزيز القدرات الداخلية من خلال السياسات والإجراءات واللوائح التى تحكم العمل التجارى مع دولة جنوب السودان، بجانب اقتراح الأطر القانونية الكفيلة بتنمية التجارة البينية وتسهيل حركة الصادر والوارد بين الجانبين.

وقال وزير التجارة السودانى عثمان الشريف، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الوزارية المشكلة من عدد من الوزارات المعنية، ناقشت إجراءات إلغاء الحواجز الجمركية، ومكافحة الاتجار غير المشروع، والجرائم العابرة للحدود وإنشاء النقاط الجمركية التى اتفق عليها مع الجنوب، فضلا عن مقترح الاتفاقية الدولية للتعاون الجمركى، بما فى ذلك الجوانب الإدارية وتبادل المعلومات وبناء القدرات.

وأشار الشريف، إن الاجتماع تناول كذلك اعتماد سياسة النافذة الواحدة فى كافة المعابر تقليلا للتكلفة وتبسيطا للإجراءات وتسهيلا لحركة انتقال المواطنين والبضائع عبر المعابر، المتفق عليها كمنافذ للصادرات السودانية.