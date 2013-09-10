مظاهرات فى غزة رفضا للتهديدات الأمريكية ضد سوريا

تظاهر عشرات الفلسطينيين بمدينة غزة اليوم الثلاثاء تنديدا بالتهديدات الأمريكية شن عملية عسكرية على سورية.

ودعا إلى المظاهرة الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطينى والاتحاد الديمقراطى الفلسطينى "فدا" وذلك قبالة مقر الأمم المتحدة فى مدينة غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسورية ورايات الفصائل المشاركة وسط شعارات تندد بـ"العدوان العسكرى والسياسى" ضد سورية ورددوا هتافات مناهضة للسياسة الأمريكية والتدخل الخارجى فى الشؤون العربية الداخلية.

وأكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، خلال المظاهرة، وقوف القوى الفلسطينية إلى جانب سورية الدولة والشعب ورفض "العدوان الأمريكى الهادف إلى تدمير سورية وتحويلها إلى ساحة اقتتال مذهبى وطائفي".

واعتبر مزهر أن التدخل الأمريكى فى الشأن السورى "يستهدف ضرب المشروع القومى العربى المساند للمقاومة الفلسطينية".

ودعا مزهر كافة أطياف الشعب السورى إلى "الوحدة ورص الصفوف لقطع الطريق على الاستعمار الأمريكى الغربى وتقسيم سورية وضرب مشروعها المقاوم".

وسلم المتظاهرون مسئولى الأمم المتحدة فى غزة مذكرة احتجاج على التهديدات الأمريكية بشن عملية عسكرية ضد سورية"لتفادى تداعياته الخطيرة على القضية الفلسطينية والمنطقة"، ودعت المذكرة إلى حل سياسى للأزمة السورية.