أخبار عاجلة

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

«صناعة الأدوية»: 90٪ من الأدوية المتداولة «غير مسعرة» منذ ١٠ سنوات

Google+ Print
«صناعة الأدوية»: 90٪ من الأدوية المتداولة «غير مسعرة» منذ ١٠ سنوات «صناعة الأدوية»: 90٪ من الأدوية المتداولة «غير مسعرة» منذ ١٠ سنوات

كتب : طارق عبدالعزيز الثلاثاء 10-09-2013 09:16

طالب الدكتور مجدى علبة، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بإعادة تسعير الدواء، لافتاً إلى أن 90٪ من الأدوية المتداولة بالأسواق لم يُعد تسعيرها منذ ١٠ سنوات، مما يكبد الشركات خسائر فادحة، رغم زيادة التكلفة وارتفاع العمالة، والدولار الذى كان لا يتعدى ٣.٥ جنيه فى ذلك الوقت، ورغم أن المادة الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية مستوردة، على حد قوله. واستنكر «علبة» عدم تدخل أى من المسئولين لإنقاذ صناعة الدواء خلال الفترة الماضية، التى تكبدت فيها خسائر فادحة، مشيراً إلى أن نسبة الأدوية المستوردة فى لا تتعدى 15%، وموضحاً أن الغرفة ستوفر الأدوية المصنعة محلياً بنسبة ١٠٠٪.

من جانبها، نفت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية أمس، وجود اتجاه لزيادة أسعار الأدوية، مؤكدة أن هناك لقاءات مكوكية تجرى مع القائمين على صناعة الدواء فى مصر للتباحث حول أسعار الأدوية والحفاظ عليها فى متناول المواطنين. وأشارت «الرباط» إلى وضع الوزارة لاستراتيجية جديدة تهدف لإنهاء أزمة صناعة الدواء مع الوضع فى الاعتبار مصلحة المريض بتوفير دواء آمن وبسعر مناسب، لافتة فى الوقت ذاته إلى دراسة تخفيض أسعار الأدوية المزمنة الأكثر استهلاكاً فى مصر، خاصة أدوية الضغط والقلب والسكر، خلال اجتماعاتها بمسئولى صناعة الأدوية، موضحة أن المسئولين أبدوا تجاوباً ملحوظاً مع مطالب الوزارة واستعدادهم لتلبيتها.

فى نفس السياق، دعت حركة «تمرد صيادلة» مندوبى الدعاية من شركات الأدوية لعقد اجتماع طارئ بنقابة الصيادلة، للاحتجاج على ما وصفوه بـ«استغلال واستفراد الشركات بالصيادلة من المندوبين، واستيلاء الشركات على نصيب صيادلة الدعاية من الأرباح المنصوص عليها بالقانون»، ووضع حلول لظروف العمل القاسية، مطالبة نقابة الصيادلة بالتدخل الفورى لحماية حقوق أعضائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري