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منى مينا تقترح صرف "الأقصى للأجور" بـ"كروت ائتمان" لعدم التلاعب به

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منى مينا تقترح صرف "الأقصى للأجور" بـ"كروت ائتمان" لعدم التلاعب به منى مينا تقترح صرف "الأقصى للأجور" بـ"كروت ائتمان" لعدم التلاعب به

كتب : وفاء الصعيدي ومحمد مجدي الثلاثاء 10-09-2013 11:24

اقترحت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، صرف الحد الأقصى للأجور في الفترة المقبلة بعد إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور على "كروت ائتمان"؛ بحيث لا تقبل أن يوضع بها ما يتحدى الحد الأقصى المقرر من الدولة.

وطالبت عبر صفحتها على "فيس بوك" ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على إجمالي الدخل، فيما طالبت بضرورة توضيح هل سيصرف الحد الأدنى للأجور على الأجر الأساسي للعاملين أم الأجر الشامل.

أضافت مينا، أنه إذا تم إقرار الصرف على الأجر الشامل فلابد من نقل الحوافز الداخلة إلى باب أول أجور وصرفها بانتظام على نفس استمارة الراتب، وضرورة صرفها بشكل ثابت. وأشارت إلى أن مطالبتها تلك لعدم إمكانية تأخير أو الخصم من الدخل الذي يسمح بـ"الحد الأدنى للحياة الكريمة".

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