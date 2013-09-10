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ماء الورد وخل التفاح يجعلان اليد أكثر نعومة

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ماء الورد وخل التفاح يجعلان اليد أكثر نعومة ماء الورد وخل التفاح يجعلان اليد أكثر نعومة

أكد الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، إن نعومة الأيدى هى حلم كل فتاة، لأن الأيدى تحمل بين طياتها العديد من الأوصاف والعلامات التى تدل على رقة واهتمام الفتاة ببشرتها ونفسها وتعطى انطباعا جيدا خاصة للرجال، لأنها عنوان الفتاة المهتمة بنفسها.

وأشار محمد إلى أن هناك مواد طبيعية تساعد فى الحصول على أيدى ناعمة ورطبة كمساعد مع الكريمات، وفى بعض الحالات تكون بديل قوى للكريمات المختلفة لأن بعض أنواع البشرة لا تستجيب للكريمات.

واستخدام ماء الورد مهم جدا لتنعيم اليدين خاصة إذا تم إضافة خل التفاح إليها، ويمكن دهن اليدين بهذا الخليط أكثر من مرة يوميا، حيث لا يتسبب فى أعراض جانبية، والمواظبة على استخدام هذا الخليط يجعل اليد أكثر نعومة ولمعانا ورطوبة وتختفى أثار التشققات تماما.

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