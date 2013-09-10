ضبط متهم هارب بعد تبادل إطلاق النار مع القوات بأسوان

تمكنت حملة من مباحث أسوان برئاسة العميد “خالد الشاذلى” رئيس المباحث، والعقيد “جودت عبدالجبار” مفتش المباحث، و الرائد “محمود حامد” رئيس مباحث قسم ثانى اسوان، والنقيب “امجد العجمى” من ضبط و إحضار المتهم الهارب “رمضان محمد محمود احمد” وشهرته “رمضان الجوكر” سن 34 عاطل ومقيم بكوبرى الاسعاف حكروب دائرة قسم ثان أسوان، والسابق إتهامه فى عدد 2 قضية متنوعه “سرقة كابلات، عاهة “، آخرها القضية رقم 741 جنايات قسم ثان اسوان لسنه 2011 “سرقة كابلات”.

و توجهت القوات حيث مكان إختباءه بمنطقه الشيخ هارون دائره قسم اول اسوان.

و عندما شعر بوجود القوات قام بإطلاق عده أعيرة نارية صوب القوات من سلاح نارى كان بحيازته فبادلته القوات اطلاق الاعيره الناريه وتم السيطره عليه وضبطه دون حدوث اصابات.

و وجد بحيازته ”سلاح نارى” عباره عن بندقية آليه وعدد 2 خزينه حديدية بداخلها عدد 31 طلقة من ذات العيار، وتحرر محضر رقم 3 قسم اول اسوان وجارى العرض على النيابه العامة.