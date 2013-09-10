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ضبط متهم هارب بعد تبادل إطلاق النار مع القوات بأسوان

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ضبط متهم هارب بعد تبادل إطلاق النار مع القوات بأسوان ضبط متهم هارب بعد تبادل إطلاق النار مع القوات بأسوان

المتهم

تمكنت حملة من مباحث أسوان برئاسة العميد “خالد الشاذلى” رئيس المباحث، والعقيد “جودت عبدالجبار” مفتش المباحث، و الرائد “محمود حامد” رئيس مباحث قسم ثانى اسوان، والنقيب “امجد العجمى” من ضبط و إحضار المتهم الهارب “رمضان محمد محمود احمد” وشهرته “رمضان الجوكر” سن 34 عاطل ومقيم بكوبرى الاسعاف حكروب دائرة قسم ثان أسوان، والسابق إتهامه فى عدد 2 قضية متنوعه “سرقة كابلات، عاهة “، آخرها القضية رقم 741 جنايات قسم ثان اسوان لسنه 2011 “سرقة كابلات”.

و توجهت القوات حيث مكان إختباءه بمنطقه الشيخ هارون دائره قسم اول اسوان.

و عندما شعر بوجود القوات قام بإطلاق عده أعيرة نارية صوب القوات من سلاح نارى كان بحيازته فبادلته القوات اطلاق الاعيره الناريه وتم السيطره عليه وضبطه دون حدوث اصابات.

و وجد بحيازته  ”سلاح نارى” عباره عن بندقية آليه وعدد 2 خزينه حديدية بداخلها عدد 31 طلقة من ذات العيار، وتحرر محضر رقم 3 قسم اول اسوان وجارى العرض على النيابه العامة.

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