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الاعدام لأردنيين بتهمة جلب مخدرات بجنوب سيناء

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الاعدام لأردنيين بتهمة جلب مخدرات بجنوب سيناء الاعدام لأردنيين بتهمة جلب مخدرات بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين ابراهيم امين ووائل عبد الله بحضور وكيل النائب العام محمد عطية بأمانة سر محمد فؤاد وسمير عبد المنعم  بالإعدام شنقاً علي اردنيين بتهمة جلب مخدر الكوكايين.

ترجع وقائع القضية إلي ١٧ ديسمبر ٢٠١٢ عندما وردت معلومات سرية الي العقيد منتصر عدلي عبد العزيز رئيس ادارة مكافحة المخدرات بميناء نويبع البحري تفيد قيام عناصر بتهريب كميات من مخدر الكوكايين، تم عمل فريق بحث يضم كلا من سالم حسين سالم رئيس مكافحة التهرب الجمركي بنويبع و عبد الله سليمان مأمور جمرك نويبع وبتفتيش السيارة رقم ٤٥١٨٩/ ٦ الاردن قيادة السائق علي سليمان علي أبو عبدون عثر بداخل اطارات الشاحنة الخاصة علي ٣٤ قالب بداخل كلا منهما مخدر الكوكايين و علي الفور القي القبض علي السائق علي سليمان علي ابو عبدون و زميله اشرف فرج محمد الدردساوي و كلاهما من الاردن.

وتم تحرير محضر لهما بتهمة جلب مخدرات الي داخل البلاد و احيلا الي محكمة الجنايات التي اصدرت حكما بالإعدام شنقا علي المتهمين مما هو منسوب اليهما و مصادرة المخدر المضبوط و السيارة.

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