اليوم.. ليلى إسكندر تفتتح ملتقى الشباب العربى لتنشيط السياحة البيئية بمصر

تفتح الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، اليوم الثلاثاء، أولى فاعليات الملتقى العربى لتنشيط السياحة الشبابية البيئية، والحفاظ على التراث فى الدول العربية، بالمركز الثقافى ببيت القاهرة فى مدينة الفسطاط الجديدة والتابع لوزارة البيئة، وذلك فى تمام السادسة مساءً، وينظم الملتقى "الاتحاد العربى للشباب والبيئة" بالتعاون مع منظمة الايسسكو ووزارة السياحة.

وشددت إسكندر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أهمية تفعيل السياحة البيئية خلال هذه الفترة التى تمر بها البلاد، لافتة إلى أن السياحة البيئية تعتمد على الطبيعة واكتساب المعلومة والثقافة.

وأشارت إلى أن مفهوم السياحة البيئية تطور من "سياحة السفارى" المعتمدة على البيئة التى تقوم بها وزارة البيئة، ومن مفهوم السياحة الثقافية التى كان يقوم بها السكان المحليون للمحميات لتنتقل إلى مفهوم أشمل وأعم تندرج تحته الوظيفتين لتصبح تحت مسمى السياحة البيئية، ورغم أن السياحة البيئية تعتمد على عدد سياح أقل، مقارنة بالسياحة الأخرى مع ارتفاع تكلفتها، حيث أن الإقبال على السياحة البيئية يأتى من السياح الألمان والإنجليز واليابانيين.

وعن المحميات الطبيعية التى تستخدم فى مجال السياحة البيئية، أكدت اسكندر أن هناك 12 محمية من أصل 30 محمية على مستوى الجمهورية تعمل فى السياحة البيئية، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لنوعية المحميات والغرض منها، حيث إن هناك محميات للتنزه الوطنى وأخرى للبحث العلمى، وثالثة تكون متحف تراث وطنى.