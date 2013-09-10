وزير الخارجية الليبى: موسكو ستستمر فى تقديم الدعم لليبيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى محمد عبد العزيز، أنه اتفق مع وزير الخارجية الروسى على أن موسكو ستستمر فى تقديم الدعم لليبيا.

وقال عبد العزيز، فى مؤتمر صحفى مشترك عقد اليوم الثلاثاء فى العاصمة الروسية موسكو، إن وزير الخارجية الروسى أكد له أن موسكو ستستمر فى اتخاذ مواقف إيجابية فيما يتعلق بتقديم الدعم لليبيا وخاصة أن موقف روسيا كان إيجابيا جدا عندما تم اعتماد قرار مجلس الأمن 1973 فيما يتعلق بحماية المدنيين فى ليبيا".

وأشار وزير الخارجية الليبى، فى تصريحاته التى نقلتها قناة العربية الحدث، إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الروسى عددا من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأوضاع الراهنة فى جمهورية مصر العربية وسوريا وشمال أفريقيا وخاصة فيما يتعلق بالبعد الأمنى وكيفية مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية وتهريب الأسلحة.

ورحب وزير الخارجية الليبى بالمبادرة الخاصة بالتعاون القضائى فى المسائل الجنائية وبصفة خاصة النتائج التى توصل إليها الوفد الروسى عندما زار ليبيا فيما يتعلق بقضية السجناء الروس لدى طرابلس.

من جانبه،أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن أمله فى أن تساهم نتائج زيارة نظيره الليبى فى تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه يرى آفاقا جيدة للتعاون مع ليبيا فى المجال العسكرى بما فى ذلك تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية إلى ليبيا والمساعدة على تدريب الكوادر لتعزيز أمن الحدود الليبية.

وأشار لافروف إلى أن حجم التبادل التجارى بين روسيا وليبيا فى عام 2012 الماضى كان الأكبر خلال السنوات الـ12 الأخيرة، مضيفا أن هذا المبلغ (250 مليون دولار) ليس كبيرا إلا أن هناك نية لزيادة التبادل التجارى بين البلدين.