"الإريثرازما" مرض جلدى تتشابه أعراضه مع التينيا والصدفية

يعتبر مرض الإريثرازما واحد من الأمراض الجلدية التى تصيب الإنسان، وترتفع النسبة الإصابة به بين الذكور عن الإناث وتحدث الإصابة فى الأغلب بعد سن البلوغ.

يقول د. هانى الناظر زميل الكلية الملكية للأطباء-انجلترا رئيس المركز القومى للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية يعتبر الإريثرازما من الأمراض المعدية التى تحدث نتيجة الإصابة بأنواع معينة من البكتريا.

وتظهر إعراض الإصابة على هيئة بقع يتراوح لونها بين الأحمر الداكن إلى البنى وتتميز بجفافها، بالإضافة إلى أنها مغطاة بالقشور وتكون أطرافها محدده، وتظهر فى العادة بمناطق تحت الإبطين وبين الفخذين وتحت الثديين كما إن المسافة بين أصابع القدم الطرفية قد تكون عرضة لظهور المرض بها.

أضاف الناظر أنه قد يحدث لدى المريض رغبة فى حك الجلد المصاب وقد يشعر أحيانا بحرقان وألم خفيف، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأمراض الجلدية الأخرى التى قد تتشابه أعراضها مع مرض الإريثرازما، مثل مرض التينيا والصدفية.

وأكد الناظر على ضرورة التشخيص الجيد للمرض، حيث إنه قد يحتاج لنوع معين من أجهزة الأشعة فوق البنفسجية التى تستخدم فى التشخيص والتميز بين تلك الأمراض.

أما عن علاج المرض فيتم باستخدام أنواع محدده من المضادات الحيوية، بالإضافة إلى ذلك استعمال علاجات موضعيه والكريمات التى تحتوى على مضادات حيوية ضد البكتريا المسببة للمرض .