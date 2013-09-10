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المؤتمر الأول للصيدلة الإكلينيكية يناقش أحوال مراكز معلومات الدواء

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المؤتمر الأول للصيدلة الإكلينيكية يناقش أحوال مراكز معلومات الدواء المؤتمر الأول للصيدلة الإكلينيكية يناقش أحوال مراكز معلومات الدواء

عقد المؤتمر الأول للصيدلة الإكلينيكية بمعهد القلب القومى بإمبابة، والذى قام بتنظيمه النادى العلمى التابع لجمعية أصدقاء معهد القلب، ووحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمعهد وقام بالإشراف على المؤتمر نخبة من الأساتذة بالمعهد.

وقال دكتور أحمد السواح، أخصائى أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، إن المؤتمر ناقش الوضع الحالى للصيدلة الإكلينيكية بمصر، مع عرض تجربة بعض المستشفيات الرائدة، كما شاركت فى المؤتمر جامعة الدولية لعرض تجربة تدريب طلبة درجة البكالوريوس فى المستشفيات، ودمج المناهج الأكاديمية بالحياة العملية، كما عرضوا مقارنة بين مراكز معلومات الدواء بمصر منذ إنشائها وحتى الآن.

الصيدلة الإكلينيكية هى أحد فروع علم الصيدلة حيث يقوم الصيدلى بتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفيات والعيادات والصيدليات العامة لمساعدتهم على الشفاء ومنع الأمراض، وقد بدأت دراسة الصيدلة الإكلينيكية بمعهد القلب القومى منذ عامان.

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مصر 365

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