ضبط 3 مطلوبين من تيار الإسلام السياسي بسمالوط في المنيا

كتب : خديجة العادلى منذ 5 دقائق

تمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا، من ضبط 3 مطلوبين من تيار الإسلام السياسي بسمالوط وبحوزة أحدهما دراجة مسروقة من مخزن مضبوطات مركز الشرطة.

وكانت قد خرجت مأمورية بدائرة مركز شرطة سمالوط، ضمت فرع الأمن الوطني وقوات بحثية ونظامية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي وفرع الأمن العام بالمنيا بالاستعانة بمدرعة من القوات المسلحة، لضبط بعض المطلوبين خلال الأحداث الجارية من التيارات الإسلامية، وأسفرت الجهود عن ضبط كل من (حمدي.ا.ع.ا، 56 عامًا، مدرس، ومقيم بندر سمالوط) و(بهاء.ط.أ.خ، وشهرته محمد أبوالعمدة، 50 عامًا، عاطل، مقيم دائرة المركز) والمطلوب ضبطهما في المحضر (رقم 39 /2013 أحوال قسم شرطة المنيا) و(رضا.ج.ح.م، 22 عامًا، عامل، ومقيم شرق الترعة - دائرة المركز) وبحوزته دراجة بخارية بدون ترخيص، وبالفحص والتحري تبين أنها من متحصلات سرقة مركز شرطة سمالوط، وأن الدراجة ملك للمدعو علاء مصطفى بهاء علي (31 عامًا، مندوب شرطة، ومقيم إطسا - دائرة المركز) والذي كان معين خدمة ذات اليوم بمركز شرطة سمالوط.