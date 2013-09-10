فولكسفاجن تطمح لبيع 9.5 مليون سيارة في 2013

كتب : رويترز منذ 58 دقيقة

قال مارتن فينتركورن، الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، اليوم، إن الشركة تطمح إلى بيع 9.5 مليون سيارة هذا العام ارتفاعًا من 9.3 مليون في 2012.

وقالت المجموعة إن مبيعات العلامة التجارية فولكسفاجن تراجعت 1% في أغسطس إلى 461 ألفًا و600 سيارة ليصل الإجمالي منذ مطلع العام إلى 3.84 مليون بزيادة 3.1% على أساس سنوي.

وقال كريستيان كلينجلر، مدير المبيعات خلال معرض فرانكفورت للسيارات: "اسم فولكسفاجن ليس بمعزل عن تداعيات الوضع الحالي بالغ الصعوبة في الأسواق العالمية".