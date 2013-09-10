زوجة أحد الضباط المتخطفين في سيناء: أناشد "السيسي" كشف القضية وأسباب اختفائهم

كتب : فاطمة النشابي منذ 10 دقائق

ناشدت دعاء راشد، زوجة أحد ضباط الشرطة المختطفين منذ 2011، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بكشف ملابسات اختفاء الضباط الأربعة في سيناء.

وقالت راشد، في اتصال هاتفي مع الإعلامية أماني الخياط، في برنامج صباح أون، على قناة "أون تي في": " أناشد السيسي

بصفته الزعيم والقائد العام والأكثر تواجدا الآن بسيناء بشرف العسكرية المصرية، أن يفصح عن قضية الضباط وأسباب اختفائهم، وأن حماس متورطة في ذلك وأن الأقاوئل التي تتم إثارتها بأنهم قتلوا هي مجرد شائعات مغرضة".

وتابعت: "آن الأوان أن نعرف السبب وراء اختفاء الضباط حتى الآن، فلدي شعور بأن زوجي ما زال على قيد الحياة".