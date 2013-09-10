أخبار عاجلة

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

زوجة أحد الضباط المتخطفين في سيناء: أناشد "السيسي" كشف القضية وأسباب اختفائهم

Google+ Print
زوجة أحد الضباط المتخطفين في سيناء: أناشد "السيسي" كشف القضية وأسباب اختفائهم زوجة أحد الضباط المتخطفين في سيناء: أناشد "السيسي" كشف القضية وأسباب اختفائهم

كتب : فاطمة النشابي منذ 10 دقائق

ناشدت دعاء راشد، زوجة أحد ضباط الشرطة المختطفين منذ 2011، الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بكشف ملابسات اختفاء الضباط الأربعة في سيناء.

وقالت راشد، في اتصال هاتفي مع الإعلامية أماني الخياط، في برنامج صباح أون، على قناة "أون تي في": " أناشد السيسي

بصفته الزعيم والقائد العام والأكثر تواجدا الآن بسيناء بشرف العسكرية المصرية، أن يفصح عن قضية الضباط وأسباب اختفائهم، وأن حماس متورطة في ذلك وأن الأقاوئل التي تتم إثارتها بأنهم قتلوا هي مجرد شائعات مغرضة".

وتابعت: "آن الأوان أن نعرف السبب وراء اختفاء الضباط حتى الآن، فلدي شعور بأن زوجي ما زال على قيد الحياة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري»

فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري»

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب