نيابة الإسكندرية تبدأ التحقيق فى بلاغات تتهم ريهام سعيد بإثارة الفتنة الطائفية

بدأت نيابة العطارين بالإسكندرية التحقيق فى البلاغين الجديدين المقدمين من شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ضد مذيعة قناة النهار الإعلامية ريهام سعيد واللذين حملا أرقام 102 و 103 لسنة 2013 عن جرائم عبور المنافذ الحدودية المصرية بشكل غير قانونى والتواجد فى مناطق غير المسموح بها والقذف والسب وقد أمرت النيابة بضم البلاغين الجديدين المقدمين ضد ريهام سعيد إلى البلاغ رقم 5343 لسنة 2013 والذى بدأت النيابة التحقيق فيه والمتهمة فيه ريهام سعيد بإثارة الفتنة الطائفية و إهانة القضاء والتأثير فى الرأى العام ، وذلك عما أذاعته فى تغطيتها لمحاكمة صبرى نخنوخ … وقد أمرت النيابة باستدعائها للتحقيق لجلسة 17/9/2013 . … وهى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 80 و 302 و 303 من قانون العقوبات المصرى وكذلك بالقانون المصرى الخاص بجوازات السفر …. وقد أمرت النيابة بضم البلاغين الجديدين المقدمين ضد ريهام سعيد إلى البلاغ رقم 5343 لسنة 2013 والذى بدأت النيابة التحقيق فيه والمتهمة فيه ريهام سعيد بإثارة الفتنة الطائفية و إهانة القضاء والتأثير فى الرأى العام ، وذلك عما أذاعته فى تغطيتها لمحاكمة صبرى نخنوخ ، وقد أمرت النيابة باستدعائها للتحقيق لجلسة 17/9/2013 .

وقد باشر التحقيق محمد الشربينى وكيل نيابة العطارين بأمانة سر الأستاذ ياسر عزت حيث استمعت النيابة لأقوال جادالله فى البلاغين الجديدين ، والذى قدم أثناء التحقيقات اسطوانات مدمجة “سيديهات” ثابت عليها بالصوت والصورة الإعلامية ريهام سعيد وهى تلعن أنها نظرا لعجزها عن عبور المنافذ الحدودية المصرية بشكل قانونى من منفذ رفح البرى ، فإنها ستقوم بالعبوربشكل غير قانونى ، وفعلا اجتازت الحدود دون تصريح ، وتواجدت بمنطقة أنفاق التهريب على حدود غزة بل حاولت عبور الأنفاق ، وهى أفعال تشكل فى قانون العقوبات جرائما معاقبا عليها بالحبس ، وهى تسمى فى القانون جرائم شكلية لأن القانون يعاقب عليها بمجرد إتيانها بغض النظر عن الباعث على ارتكابها أو توافر قصد جنائى خاص لدى مرتكبيها … كما اتهم جادالله ريهام سعيد بالقذف والسب فى حقه عما أوردته فى حديثها مع الإعلامية سمر يسرى على قناة القاهرة والناس من اتهمها لجادالله بأنه هددها بتقديم بلاغات ضدها لمنعها من إذاعة إحدى حلقات برنامج صبايا الخير والتى ادعت ريهام سعيد أنها سجلتها مع موكلة لديه متهمة بقتل ابنتها ، وعندما أذاعت ريهام سعيد هذه الحلقة المزعومة قام جادالله بالإبلاغ ضدها عن حلقة صبرى نخنوخ انتقاما منها… وقد تعهد جادالله بسحب كل البلاغات المقدمة منه ضد ريهام سعيد لو استطاعت إثبات إى كلمة مما قالتها فى حقه فى برنامج سمر والرجال مع الإعلامية سمر يسرى .