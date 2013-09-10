ضبط سيارة بها 5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى دمياط

تمكن الرائد تامر الحفناوى رئيس مباحث التموين، والنقيب امير البطراوى وكيل قسم مباحث التموين بالاشتراك مع خدمة الطريق الدولى دائرة قسم دمياط الجديدة من ضبط السيارة رقم 11792 نقل دمياط قيادة محروس محمد .ا سن 45 سائق ومقيم الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محملة بـ 110 جوال دقيق مدعم استخراج 82% بإجمالي 500 ك و5 طن.

كما ضبط بحوزته 17 قرص من الحبوب المخدرة ومبلغ مالى 2020 جنيه .. وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط. وبسؤاله قرر أنه قام بتجميع كمية الدقيق المضبوطة ويقوم بتهريبها إلى محافظة بورسعيد لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتبين سابقة اتهامه في 3 قضايا ” تجميع دقيق مدعم “، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 38771 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2012م (حبس سنة) “إيصال أمانة “، والقضية رقم 7821 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2012م ، و القضية رقم 4326 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2012م و

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15628 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2013م .وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات .