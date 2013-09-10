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يوكيا أمانو يحث سوريا على التعاون للكشف عن طبيعة موقع دير الزور المدمر

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يوكيا أمانو يحث سوريا على التعاون للكشف عن طبيعة موقع دير الزور المدمر يوكيا أمانو يحث سوريا على التعاون للكشف عن طبيعة موقع دير الزور المدمر

أوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن الوكالة لم تحقق أى تقدم يذكر على صعيد التأكد من طبيعة الموقع الذى دمرته إسرائيل فى منطقة دير الزور السورية، مرجعا السبب إلى عدم الحصول على معلومات جديدة، منذ آخر تقرير صدر من الوكالة فى هذا الشأن فى أغسطس من العام الماضى 2012.

وكرر أمانو ما جاء فى آخر تقرير له، موضحا أن عدم وصول معلومات جديدة أدى إلى عدم حدوث تغير على التقدير الأولى للوكالة، الذى يشير إلى أن موقع دير الزور المدمر يشبه إلى حد كبير مبنى مفاعل نووى، لافتا إلى أن الوكالة غير قادرة على تحديد طبيعة المنشأة أو حالتها، كما حث أمانو سوريا على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضايا العالقة الخاصة بموقع دير الزور وبعض المواقع الأخرى.

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