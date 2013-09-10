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قوات الاحتلال تعتقل 6 مقدسيين وتفرج عن 4 آخرين

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قوات الاحتلال تعتقل 6 مقدسيين وتفرج عن 4 آخرين قوات الاحتلال تعتقل 6 مقدسيين وتفرج عن 4 آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان مقدسيين من حى الصوانة شرق البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما اعتقلت الليلة الماضية شابين آخرين.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس قد قررت صباح اليوم إطلاق سراح أربعة شبان فلسطينيين بشرط إبعادهم عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين، كما أطلقت أمس الاثنين سراح القاصرين (نور شلبى ومحمد أبو سنينة) بنفس الشروط.

وتشهد القدس المحتلة وأحياؤها توترات شديدة مع قوات الاحتلال على خلفية قيام جماعات المستوطنين فى حراسة الشرطة الإسرائيلية باقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك احتفاء لما يسمى بـ(الأعياد اليهودية) التى بدأت بعيد رأس السنة العبرية الأسبوع الماضى وتشمل أيضا عيد الغفران فى 14 من الشهر الجارى، ثم عيد العرش اليهودى فى 19 من الشهر ذاته.
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