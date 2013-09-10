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وزير خارجية روسيا: سنورد أسلحة ومعدات متطورة إلى ليبيا

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وزير خارجية روسيا: سنورد أسلحة ومعدات متطورة إلى ليبيا وزير خارجية روسيا: سنورد أسلحة ومعدات متطورة إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، عقب محادثات مع نظيره الليبى محمد عبد العزيز، أن روسيا ستورد الأسلحة والمعدات اللازمة إلى ليبيا، لتدريب العاملين فى ليبيا لتعزيز أمن الحدود الليبية، وأشار الوزيران إلى أهمية تطوير التعاون العسكرى التقنى.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن مؤشرات التجارة الروسية الليبية كانت العام الماضى هى الأكثر أهمية فى السنوات الـ12 الماضية.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز، وقال إن هناك استعدادًا ليبيا لعودة الشركات الروسية إلى ليبيا واستئناف العمل فى تلك المناطق التى حدثت بالفعل فى وقت سابق، فضلا عن أخرى جديدة.

من ناحية أخرى، أكد وزير خارجية ليبيا أن الإرادة السياسية للحكومة الليبية تعمل على معالجة أوضاع المعتقلين الروس "شادروفا" فى ليبيا، المتهمين بمساعدة نظام القذافى وقتل الثوار الليبيين، وهى على اتصالات حول هذا الموضوع بانتظام، ونأمل أن نتمكن من إيجاد طريقة لحل هذه المشكلة.

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مصر 365