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سلة – منتخب مصر يحصل على مكافآت ' بطل إفريقيا '

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سلة – منتخب مصر يحصل على مكافآت ' بطل إفريقيا ' سلة – منتخب مصر يحصل على مكافآت ' بطل إفريقيا '

قرر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة مضاعفة مكافأت منتخب لكرة السلة بعد التأهل لمونديال إسبانيا 2014.

وتأهل الفراعنة للمونديال بعد غياب عن المشاركة منذ نسخة 1994، بعد الفوز بفضية كأس إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار بعد خسارة المباراة النهائية من أنجولا.

إلا أن وزير الرياضة قرر مضاعفة مكافأت الفريق والجهاز الفني، ومنحهم مكافأت المقررة في حال الفوز بالبطولة.

وجاء قرار أبو زيد على اعتبار أن منتخب السلة حقق إنجازا كبيرا بالتأهل للمونديال بعد غياب 20 عاما.

ومن المقرر أن يصرف الفريق مكافأت قدرها 108 ألف جنيه.

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