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تقسيمة الأهلي بدون حراس مرمى ولا تسجيل أهداف

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تقسيمة الأهلي بدون حراس مرمى ولا تسجيل أهداف تقسيمة الأهلي بدون حراس مرمى ولا تسجيل أهداف

طبق محمد يوسف المدير الفني للأهلي نظاما جديدا في مران الفريق الأحمر يوم الثلاثاء بإجراء تقسيمة بدون حراس مرمى ودون تسجيل أهداف.

ويواصل لاعبو الأهلي غير الدوليين تدريباتهم استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر مراسل FilGoal.com أن لاعبي الأهلي خاضوا التقسيمة بدون مشاركة أي حراس للمرمى، وطلب منهم يوسف عدم تسجيل أهداف.

ويحاول يوسف من خلال نظامه الجديد رفع معدلات اللياقة البدنية لدى لاعبي الفريق الأحمر، وتطبيق بعد الجمل الفنية.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة مع طارق سليمان مدرب الحراس في الجهاز الفني للفريق الأحمر.

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