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الإسماعيلي يفاوض مهاجم شباب العراق

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الإسماعيلي يفاوض مهاجم شباب العراق الإسماعيلي يفاوض مهاجم شباب العراق

دخل الإسماعيلي في مفاوضات مع ضرغام إسماعيل لاعب فريق الشرطة العراقي ومنتخب العراق للشباب لضمه قبل بداية الموسم الجديد.

وشارك صاحب الـ19 عاما في كأس العالم للشباب التي أقيمت مؤخرا في تركيا، وجاءت العراق في المركز الرابع.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "دخلنا في مفاوضات مع ضرغام إسماعيل من أجل ضمه للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

وتابع "نستهدف تدعيم خط هجوم الفريق قبل بداية الموسم، ولذلك نفاضل بين أكثر من مهاجم".

وأوضح رئيس الدراويش "لا نفاوض ضرغام فقط، فقد دخلنا في مفاوضات مع مواطنه مهند عبد الكريم وهيلار أنطونيو ميمو مهاجم إفريقيا الوسطى".

وأتم "كما ننتظر رد المقاولون العرب على عرضنا لضم محمد زيكا".

وكان الإسماعيلي قد تقدم بعرض لضم زيكا مهاجم ذئاب الجبل قبل بداية الموسم.

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