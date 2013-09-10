«دبي للمرأة» تختتم المرحلة الأولى من برنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن اختتام المرحلة الأولى من" برنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي"، وذلك لدى عودة وفد القياديات الإماراتيات من مملكة السويد مطلع الأسبوع الماضي. وهو البرنامج الأول من نوعه في المنطقة الذي يختص بتبادل الخبرات في مجال القيادات النسائية، ويتم بالتعاون مع شبكة "نساء من أجل التنمية المستدامة" و"معهد ميل" السويدي.

وقد ضمت المرحلة الأولى من البرنامج مشاركة 14 قيادية من القطاعين العام والخاص، في دورة تدريبية مكثفة تمت في مدينتي مالمو وكليبان في مملكة السويد في الفترة الواقعة بين 25 أغسطس-1 سبتمبر 2013 وتناولت أساليب التطوير المهني للإدارات الناجحة عبر ورشات العمل، واللقاءات والزيارات إلى الشركات السويدية والجامعات.

وقالت شمسة صالح، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي للمرأة: "في ظل توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي تحث على التطوير المستدام لخبرات المرأة الإماراتية في مراكز القيادة، تواصل مؤسسة دبي للمرأة إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز الكفاءات القيادية للمواطنات من خلال التعرف على أحدث وسائل الإدارة الناجحة من أجل تحقيق أعلى تنافسية في قطاع الأعمال. وبرنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي يركز على ممارسات القيادة المستدامة لتطوير الخبرات العملية والمعرفية للقياديات مما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة".

كما ذكرت حصة تهلك، مدير إدارة التطوير والبحوث في مؤسسة دبي للمرأة التي ترأست وفد مؤسسة دبي للمرأة إلى البرنامج: "نختتم برنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي في مرحلته الأولى لهذا العام، بحضور نخبة بارزة من القياديات الإماراتيات اللواتي قدمن صورة مشرفة لواقع المرأة الإماراتية في مواقع القيادة، وضم الوفد المشارك من الدولة كلاً من: آمنة محمد قائد من مجموعة سيف الغرير، ومنى بن كلي مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد، ونسرين الهرمودي من دائرة التنمية الاقتصادية، وهدى التميمي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، وفاطمة عبدالكريم من شركة تيكوم للاستثمارات، وفاطمة العوضي من هيئة الصحة بدبي، ونوال الغزالي من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، وكل من أمينة أهلي وثريا الزرعوني من النيابة العامة بدبي، ومريم الأفردي من مؤسسة دبي للإعلام، ودلال الشحي من وزارة العمل، وشيخة الحداد من شركة إينوك، وكل من حنان أهلي وحنان المرزوقي من مجلس الإمارات للتنافسية.