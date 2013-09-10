مصادرة 3 أطنان أغذية منتهية الصلاحية في دبا الحصن

صادرت بلدية دبا الحصن 3 أطنان من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمقاييس المحلية أثناء ضبطها عدداً من المخالفات خلال الشهور الـ8 الماضية. حيث تضمنت مواد سائلة وصلبة شملت ألباناً، وعصائر، ومعلبات، وأسماكاً ولحوماً، ومكسرات، وخضراوات، ومخبوزات، وزيوتاً مستخدمة في إعداد المواد الغذائية. إضافة إلى مصادرتها عدداً من منتجات المياه من السوق.

وأوضح طالب عبدالله بن صفر أن البلدية تقوم بعملية أخذ عينات دورية من مواقع مختلفة وأغذية متنوعة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط الصحية والآمنة وتعزيز دور الرقابة سواء أثناء الجولات التفتيشية المفاجئة أو الزيارات الدورية للمنشآت والمحال، مشيراً إلى مصادرة العديد من المواد الغذائية غير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية وبعضها منتهية الصلاحية.

حيث تمت مصادرة نحو 3 أطنان من لحوم وأسماك معدة للتمليح وخضراوات وأجبان وحلويات ومواد غذائية متنوعة و62 لتراً من العصائر والمشروبات والمياه بسبب سوء التخزين وانتهاء الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى أن بعض المواد تحضر وتخزن بطرق غير صحية. منوهاً للتعاميم الصادرة من بلدية الشارقة لسحب عينات مختلفة من المواد الغذائية لتيم إرسالها إلى المختبر المركزي أو لمصادرتها وإتلافها. لافتاً إلى أن إدارة البلدية تدرس عملياً في إطار خطتها الاستراتيجية المستقبلية إنشاء مختبر يلحق بها مباشرة للكشف عن ملوثات الأغذية غير المرئية.

وأكد بن صفر في السياق ذاته إلزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية المخالفة القيام بالإجراءات التصحيحية لتصحيح حالات المخالفة وعدم المطابقة في المنتجات التي أظهرت التقارير عدم مطابقتها، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحقها، وذلك بهدف الارتقاء بالمنتجات التي تقدم للمستهلك من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة الخاصة.