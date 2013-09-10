النَّجمات يحتفلن مع "DKNY " بعيد ميلادها الـ25

أقامت دار الأزياء الشَّهيرة "DKNY " حفلاً غنائيًّا ليلة البارحة بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، وقد حضر الحفل مجموعة من النَّجمات وعارضات الأزياء الشَّهيرات.

شوهدت الوجه الإعلانيّ للدار Ria Ora متألقِّة على السجَّادة الحمراء لمدخل الحفل بلوك شاهدناه في عرض "DKNY " في اليوم السَّابق، حيث اختتمت النَّجمة العرض كعارضة أزياء على المدرج، ثم شاركت معجبيها بصورة لها أثناء الحفل وهي تغنِّي على المسرح بعدة إطلالات آخرى من نفس المجموعة.

عارضة الأزياء الجميلة Karlie Kloss وزميلتها السمراء Joan Smalls كانتا من الحضور، بالإضافة إلى الممثِّلة Emmy Rossum التي ارتدت فستانًا ذهبيًّا ناعمًا من الدار نفسها.

ولفتتنا في الحفل الكعكة العملاقة، حيث أخذت شكل تاكسي نيويورك الذي عرف كرمز لدار "DKNY ".

شاهدي كيف كان احتفال الدار بعيد ميلادها الـ25.