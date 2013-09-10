ريم عكرا ومجموعة صيفيَّة بإيحاء من السبعينات

بدأ عرض المصممة اللبنانيَّة ريم عكرا لموسم ربيع وصيف 2014 في ساعة متأخِّرة من ليلة البارحة، وعلى الرُّغم من ذلك، شاهدنا تفاعلاً كبيرًا من جمهور موقع "Twitter " مع ما عرضته المصممة في هذا الموسم.

بدأ العرض بمجموعة من الفساتين الصيفيَّة القصيرة التي تميَّزت بطبعات النقط والمربَّعات وطبعة "houndstooth" باللونين الأبيض والأسود، وبعد ذلك ظهرت مجموعة من فساتين السجَّادة الحمراء السَّاحرة التي يمكن أن نقول بأنَّها مجال اختصاص المصممة.

طغى ستايل السبعينات باللونين الذهبيّ والأسود على هذه المجموعة، بحيث شاهدنا عددًا من الفساتين السوداء البسيطة، وبعض فساتين السَّهرة المطعَّمة بالتفاصيل الذهبيَّة البرَّاقة في نهاية العرض، ولكنَّ الفستان المفضَّل بالنِّسبة لنا كان ذهبيَّ اللون ذو كتف واحد وتصميم ناعم لمع بشكل جميل أثناء سير العارضة على الأرضيّة المغطاة بالمرايا.

كما لفتت تسريحة "الأفرو" التي اعتمدتها المصممة ريم عكرا لعارضاتها إعجاب المتابعين، حيث كانت شيئًا مختلفًا عمَّا نراه في عروض المصممة اللبنانيَّة عادةً. فما رأيكِ بها؟

شاهدي في الصُّور مجموعة المصممة ريم عكرا لربيع وصيف .2014