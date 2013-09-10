7 صيحات خريفية من اختيار خبيرة الموضة تالا السمّان

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، وبداية موسم خريف جديد يحمل معه أجواء تستدعي إطلالة دافئة وأنيقة، أعدّت خبيرة الموضة من "سيدتي نت" تالا السمان لائحة بأفضل سبعة أكسسوارات لهذا الموسم المليء بالحماس.

1- حقائب يد صغيرة بتصميم غريب

لموسم الخريف القادم، أصدرت علامة "شارلوت ألمبيا" حقائب يد صغيرة مرحة وغريبة بعض الشيء لإضافتها إلى ملابسك الشتائية. فمن الحقائب التي تحمل رسوم "أرتشي" المتحركة إلى تلك التي تحمل رسومات الدببة، كان المرح العنوان العريض لموضة هذا الموسم.

2- الألوان الفاتحة

ترتبط الألوان الداكنة بالشتاء والباستيل بالربيع، بينما نحتفظ بتلك الفاتحة والصارخة للصيف. ولكن، يمكن الاستمتاع بهذه الألوان خارج نمطها الاعتيادي. فالألوان الفاتحة، سواء كانت مستوحاة من ألوان المجوهرات الجريئة أو كانت فلورية، تبعث الحياة في ملابسك وترفع معنوياتك في أيام الشتاء الباردة.

3- نظارات شمسية لافتة

ما من شيء يضاهي أيام الشتاء الباردة. ولكن، عندما تسطع الشمس وعند ارتداء المعاطف الفضفاضة، أنت بحاجة ماسة إلى نظارات شمسية لافتة. اختاري نظارتك من مجموعات "تيري لازري" و"توم فورد" للحصول على تصاميم بأحجام كبيرة ولافتة وأخرى على شكل عيني الهرة.

4- المعادن

عاودت المعادن ظهورها إلى الواجهة خلال المواسم السابقة، وها هي تكمل طريقها إلى الموسم الجديد مع موضة المعادن الملونة مثل الفوشيا المعدني أو أخضر حورية البحر، التي تزيّن الحقائب أو الصنادل المزوّدة بأشرطة.

5- الحياكة المدعمة

إن السترات والمعاطف المحاكة بالشكل المناسب مثالية لطقس الخريف، وتتبعها الاكسسوارات. وقد أصدرت علامة "مارني" حقيبة تحمل اسم "مارني ترانك" (أو صندوق مارني) كجزء من مجموعة ريزورت لعام 2014. وهي حقيبة بتصميم يساعد على إضفاء رونق خاص على طلتك.

6- ألوان أحادية

يقدم لك هذا الموسم أيضاً فرصة للمرح بالألوان عبر إدخال اكسسوار أحادي اللون إلى طلتك. هذه المرة، أصدرت مختلف العلامات صنادل "هندسية" أحادية اللون منها الأسود والأبيض والرمادي مثل "كاسادي" و"ألكساندر وانغ". وليس من الضروري أن يرمز الأسود والأبيض إلى الطراز الكلاسيكي...

7- الجلد

إذا كنت تفضلين الابتعاد عن الألوان والنقوش والطبعات، اختاري الجلد الذي يزين أجمل قطع الإكسسوارات لهذا الخريف. القليل من الجلد على معطف أو سترة أو حتى سروال يعطي لمسة مميزة إلى ملابسك. استمتعي هذا الموسم بالجلد الذي يكسي أحذية "كريستيان لوبوتان" أو الحقائب الصغيرة منها والكبيرة.