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إدخال 340 شاحنة بضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم"

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إدخال 340 شاحنة بضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم" إدخال 340 شاحنة بضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم"

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إدخال 340 شاحنة محملة ببضائع لقطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري الواقع أقصى جنوب القطاع.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح، في بيان صحفي، إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون مخصصة للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأضاف أن من ضمن الشاحنات 20 محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص، وكميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية. مشيرا إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة من البنزين وغاز الطهي.

ويعد معبر "أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد للقطاع الذي يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود لقطاع غزة، ويغلقه الاحتلال يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

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