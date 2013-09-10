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شبكة حقوقية: 32 قتيلا برصاص قوات "الأسد" بينهم ستة أطفال وسيدة

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شبكة حقوقية: 32 قتيلا برصاص قوات "الأسد" بينهم ستة أطفال وسيدة شبكة حقوقية: 32 قتيلا برصاص قوات "الأسد" بينهم ستة أطفال وسيدة

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة قتلى، أمس، برصاص قوات الأسد، بلغت 32 شخصًا، بينهم ستة أطفال وسيدة - حسب الشبكة.

وأشارت الشبكة، إلى أن معظم المدن السورية تعرضت أمس لقصف من جانب قوات النظام تركز على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، استخدمت فيه عدة أنواع من الأسلحة بما فيها الطيران الحربي.

وتجددت الاشتباكات بين كتائب المعارضة المسلحة وعناصر حزب العمال الكردستاني في حي الأشرفية في مدينة حلب، وتمكن الثوار من استهداف قاعدة عسكرية في جبل الأكراد بريف اللاذقية، وأظهرت صور بثها ناشطون استهداف المعارضة للقاعدة حيث يسعى الجيش الحر للسيطرة على المنطقة.

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