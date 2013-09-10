بروفايل | «يهوشع بن آرييه» مهندس «التقسيم»

كتب : محمد البلاسي منذ 6 دقائق

ولد «يهوشع بن آرييه» فى مستوطنة «بتاح تكفا» فى شرق «تل أبيب» عام 1929 وعمل فى بداية حياته مدرساً فى إحدى المدارس الثانوية ثم درس الجغرافيا وتاريخ اليهود فى الجامعة العبرية بالقدس وبعد إنهاء دراسته عمل باحثاً فى قسم التاريخ فى الجيش الإسرائيلى، وحصل على الدكتوراه من الجامعة العبرية فى عام 1962، وشغل منصب عميد الجامعة بين عامى 1993 و1997، كما عمل فى معاهد ومراكز دراسات أخرى، ويعتبر «بن آرييه» أبوالجغرافيا والتاريخ الحديث فى إسرائيل وعلّم جيلاً كاملاً من الطلاب الذين يتبعون منهجه العلمى فى الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية. له عدد من المؤلفات بالعبرية والإنجليزية والفرنسية منها «القدس فى القرن التاسع عشر»، الذى أرخ فيه كثيراً من التفاصيل الخاصة بالمدينة القديمة وتحدث فيه عن أول خريطة دقيقة للقدس، التى كان قد رسمها الطبيب وعالم الطبيعة «فرانز فيلهلم» فى عام 1818، وأيضاً «القدس اليهودية فى عهد الانتداب البريطانى» و«إعادة اكتشاف الأرض المقدسة فى القرن 19» و«القدس فى ذهن العالم الغربى».

حاز «يهوشع بن آرييه» جائزة إسرائيل فى الجغرافيا لعام 1999، كما كان أستاذاً فى مركز «ترومان»، التابع للجامعة العبرية فى القدس، وشارك بكتاباته فى كثير من الصحف المحلية الإسرائيلية والعالمية والبرامج التليفزيونية، وطالب «بن آرييه» أكثر من مرة بإيجاد نهاية للصراع العربى الإسرائيلى، الذى استمر لعشرات السنين، ونتج عنه آلاف القتلى والجرحى، وأشار إلى أنه يومياً يتم طرح السؤال: هل من الممكن حل هذا الصراع، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ ذاعت شهرة «بن آرييه» فى الأوساط السياسية بعد طرحه لخطة «تبادل الأرض الثلاثى» كصيغة لسلام دائم فى المنطقة، عندما اقترح أن تمنح مصر للفلسطينيين مساحة من الأرض جنوب قطاع غزة، وفى مقابل ذلك يتخلى الفلسطينيون عن جميع الأراضى المقامة عليها مستوطنات كبيرة فى الضفة الغربية، ليس لمصر وإنما لإسرائيل، وأوضح أن الحل يكمن فى تحقيق نوع من التقارب بين جميع الأطراف لدفع عملية السلام وجعل حل الصراع أكثر سهولة، حيث إن الوضع الحالى فى غزة يمثل قنبلة موقوتة وتهديداً أمنياً لإسرائيل، وكذلك سيكون له أثر سلبى على مصر والأردن، ولذلك من مصلحة إسرائيل إيجاد حل للقطاع.