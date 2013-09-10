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النفط يهبط أكثر من دولار مع ظهور احتمالات لتفادى ضربة عسكرية إلى سوريا

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النفط يهبط أكثر من دولار مع ظهور احتمالات لتفادى ضربة عسكرية إلى سوريا النفط يهبط أكثر من دولار مع ظهور احتمالات لتفادى ضربة عسكرية إلى سوريا

هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار فى التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مع انحسار القلق بشأن الإمدادات بعد أن عرضت روسيا المساعدة فى وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت سيطرة دولية وهو ما يهدىء المخاوف من ضربة عسكرية وشيكة إلى سوريا.

وانخفضت عقود خام القياس الأوروبى مزيج برنت تسليم أكتوبر 1.01 دولار إلى 112.71 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها فى أسبوع.

وكانت عقود برنت قفزت إلى أعلى مستوياتها فى ستة أشهر فوق 117 دولارا للبرميل أواخر الشهر الماضى بسبب القلق من أن توجيه ضربة عسكرية تقودها الولايات المتحدة إلى سوريا قد يعطل امدادات النفط من الشرق الأوسط.

وهبطت عقود برنت 2.1 بالمئة يوم الاثنين وهو أكبر انخفاض فى يوم واحد منذ العشرين من يونيو .

وتراجعت عقود الخام الامريكى الخفيف 1.31 دولار إلى 108.21 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكى قد سجل أعلى مستوى له فى أكثر من عامين عند 112.24 دولار فى أواخر أغسطس اب.

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مصر 365

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