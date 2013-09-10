اليوم.. حركات المعلمين تتظاهر أمام النقابة لإسقاط مجلس "الحلوانى"

ينظم عدد من حركات المعلمين المستقلة، مظاهرة أمام مقر النقابة العامة بالجزيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة الحالى، والذى ينتمى جميع أعضائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، فى عيد ثورة المعلم الثالث.

ودعا الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، جموع معلمى مصر، للاعتصام أمام مقر النقابة العامة للمعلمين، لحين تحقيق مطلبهم، وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجلس للنقابة يعمل لمصلحة المعلمين دون الانسياق خلف توجهات السلطة الحاكمة.

فيما أكد عدد من المعلمين المرشحين لتولى مهام منصب "معاون الوزير لشئون

> المعلمين"، والمشاركين بالتدريبات التى نظمتها وزارة التربية والتعليم،

> للمنصب نفسه، مشاركتهم بمظاهرات اليوم، حيث طالب أيمن البيلى عضو نقابة

> المعلمين المستقلة، المتحدث باسم اتحاد النقابات المستقلة، جموع معلمى

> مصر، للمشاركة بعيد ثورة المعلم المصرى؛ لتصحيح مسارها، وتخليصها من

> سيطرة السلطة السياسية منذ عام 1969 وحتى الآن، من خلال تخصيص مظاهرات

> للثورة على نقابة المهن التعليمية لخضوعها لسيطرة جماعة إرهابية.

وأضاف عصام أحمد، المنسق العام للمجلس الوطنى للتعليم، أن المتدربين

> تقدموا بطلب رسمى إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم،

> للسماح لهم بالخروج من التدريبات مبكرا، للمشاركة بفعاليات ثورة المعلمين

> على مجلس الحلوانى غدا، موضحا أنهم سيتوجهون للمشاركة بالمظاهرة من 11

> ونصف صباحا، قبل انتهاء موعد التدريبات بأربع ساعات، طبقا لما سمح به الوزير.