النمل الأبيض وراء هجرة الأهالى فى عدد من قرى قنا

تعانى عشرات الأسر من سكان قرى جنوب قنا، منها قرى كرم عمران والأشراف الشرقية والشيخية وبعض قرى مركز قوص من تزايد انتشار النمل الأبيض، تلك الحشرة الصغيرة جداً التى تتسبب فى خسائر كبيرة.

تتغذى على مادة السيليلوز الموجودة بالأخشاب، وبما أن أهالى معظم هذه القرى بسطاء يحبون العيش فى البيئة الملائمة لها ومعظم منازل القرى مبنية بالطوب اللبن وأسقفها من الأخشاب والجريد، أكلت الحشرة أسقف منازلهم، ولم يقتصر تأثير النمل الأبيض على القرى وحدها، بل طال عددا من مناطق مدينة قنا، وخاصة فى منطقة الكنوز ومساكن عثمان شرق مدينة قنا.. الأمر الذى أدى إلى قيام العديد من الأهالى بهجرة منازلهم والذهاب إلى منازل أخرى بعيداً عن النمل الأبيض، أو (الأرضة) كما يطلقون عليها فى صعيد مصر.

وقال جمال دكرونى خطيب مسجد بقرية كرم عمران لـ"اليوم السابع"، إن كل منازل الأهالى بقريتنا تتعرض بصفة دورية لهجوم من النمل الأبيض أو الأرضة، وقضت هذه الحشرة على البطاطين والستائر والملايات والشبابيك والأبواب بطريقة بشعة، فيما لم تتدخل وزارة الزراعة لمكافحة الحشرة الشرهة رغم أننا دائمو الشكوى لهم ولكن دون فائدة".

> وتحكى هاله سعد-ربة منزل إنها تركت منزلها بعد هجوم النمل الأبيض عليه، مما أدى إلى تآكل أسقف وأثاث المنزل، مما اضطرها لتركه، باحثة عن مأوى آخر لها، وهى أرملة وتعيل ثلاثة أولاد.

ومن جانبها أوضحت إيمان محمد حسن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا أنه توجد خطة سنوية للسيطرة على البؤر المصابة سواء للمساحات القديمة المسجلة على أنها موطن دائم أو ما يستجد من إصابات للوحدات، موضحاً أن المشكلة تكمن فى طبيعة المبانى الطينية والتى يقطنها النمل، وأنه هذا العام تم حصر العديد من الحالات وعلاجها، وجار استكمال الباقى، وذلك عن طريق إزالة الأنابيب الطينية والتى تكون على شكل أنفاق يصنعها النمل داخل جدران المنازل وبصورة رأسية لأعلى.