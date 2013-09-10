افتتاح مقر ديوان عام محافظة الوادى الجديد فى احتفالات العيد القومى

تفقد اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، عددًا من المنشآت قيد التنفيذ والتى أوشك العمل بها على الانتهاء، ومنها مبنى ديوان عام المحافظة الجديد والذى يعد من أكبر المنشآت الإدارية على مستوى المحافظة، وتبلغ تكلفة إنشائه حوالى 14 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم افتتاحه فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى الأول من أكتوبر المقبل.

كما تفقد المحافظ مشروعات محطات الصرف الصحى بمدينة الخارجة ومنشآت فرع الجامعة شمال مدينة الخارجة، وطالب الشركات المنفذة بالالتزام بموعد الانتهاء من تلك المشروعات نهاية الشهر الجارى، وذلك بعد اقتراب موعد الدراسة.